Болельщики Львова выбрали Бруно лучшим игроком сезона

Бразильский форвард Бруно Дуарте пользуется популярностью среди фанатов львовской команды.

Легионер "горожан" получил звание лучшего игрока в сезоне 2018/19, сообщает официальный сайт Львова.

Мякушко получил награду лучшего игрока Карпат сезона 2018/19

Вторым стал еще один бразилец Лукас Тейлор, уже покинул состав шестой команды украинской Премьер-лиги. Бруно стал лучшим бомбардиром львовян, забив 9 голов в 28-и матчах. Тейлор сыграл на 11 игр меньше и отметился лишь тремя мячами.

Напомним, Львов занял последнюю строчку в первой шестерке чемпионата Украины и не смог обеспечить себе место в еврокубках на следующий сезон.

Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону