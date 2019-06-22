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Болельщики Львова выбрали Бруно лучшим игроком сезона

22 июня 22:18 22 Читати українською
Болельщики Львова выбрали Бруно лучшим игроком сезона
Бруно Дуарте / Фото ФК Львов

Бразильский форвард Бруно Дуарте пользуется популярностью среди фанатов львовской команды.

Легионер "горожан" получил звание лучшего игрока в сезоне 2018/19, сообщает официальный сайт Львова.

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Вторым стал еще один бразилец Лукас Тейлор, уже покинул состав шестой команды украинской Премьер-лиги. Бруно стал лучшим бомбардиром львовян, забив 9 голов в 28-и матчах. Тейлор сыграл на 11 игр меньше и отметился лишь тремя мячами.

Напомним, Львов занял последнюю строчку в первой шестерке чемпионата Украины и не смог обеспечить себе место в еврокубках на следующий сезон.

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