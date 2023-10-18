"Вболівальники вимагали від Реброва замін по перерві? Думаю, тренерському штабу було видніше, і головний тренер вирішив змінити у цій ситуації тільки Матвієнка.

Мальта – Україна – 1:3 – відео голів і огляд матчу

Микола був на жовтій картці, і це також зіграло свою роль. Можливо, у нього було якесь пошкодження, через яке він не зміг продовжити гру. Якщо це справді так, я сподіваюсь, з ним не сталося нічого серйозного.

Проте, як виявилося, Ребров все зробив правильно: ми перемогли, тож всі інші зміни у перерерві не були потрібні", – сказав Кравець в ефірі Megogo.

Україна здолала Мальту, повернувшись на другу позицію в групі – доля прямої путівки на Євро визначиться у грі з Італією