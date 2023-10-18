Україна переграла Мальту в рамках кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Україна пропустила швидкий гол від аутсайдера. У Мальти пройшла атака через центр. Пол Мбонг прорвався між українськими захисниками, зблизився з воротами та пробив Трубіна.

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Наша збірна зрівняла рахунок з допомогою удачі. Судаков побачив коридор і послав туди м'яч – вийшло щось середнє між ударом і пасом. Ніхто з українців не відгукнувся, але Камензулі оформив кумедний автогол.

Перед перервою Україна вийшла вперед. Мудрик залетів з м'ячем у штрафний майданчик, зібрав навколо себе трьох суперників і заробив пенальті. Довбик точно пробив з 11-метрової позначки.

Крапку в матчі поставив Михайло Мудрик. Вінгер Челсі отримав м'яч на фланзі, обіграв свого візаві та пальнув здалеку. М'яч опустився під дальню стійку – дебютний гол Мудрика за збірну.