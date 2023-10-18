"Болельщики хотели замен в перерыве? Дальнейшая игра всё показала", – Кравец защитил решение Реброва
Бывший форвард сборной Украины Артем Кравец прокомментировал победу национальной команды в матче с Мальтой (3:1).
"Болельщики требовали от Реброва замен после перерыва? Думаю, тренерскому штабу было виднее, и главный тренер решил заменить в этой ситуации только Матвиенко".
Мальта – Украина – видео голов
Николай был на желтой карточке, и это тоже сыграло свою роль. Возможно, у него было какое-нибудь повреждение, из-за которого он не смог продолжить игру. Если это действительно так, я надеюсь, что с ним не произошло ничего серьезного.
Однако, как оказалось, Ребров все сделал правильно: мы победили, так что остальные замены в перерыве не были нужны", – сказал Кравец в эфире Megogo.
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