Вболівальники Айнтрахта вразили розкішним перфомансом перед матчем з Інтером – проти Шахтаря їм завадила поліція

Прихильники франкфуртського Айнтрахта організували чергове красиве корео для поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти Інтера (0:0).

Айнтрахт знову здивував світ своїми неймовірними вболівальниками. На початку зустрічі з Інтером у рамках плей-офф Ліги Європи переповнена Коммерцбанк-Арена засяяла фантастичним перфомансом.

Корео присвячене 120-річчю Айнтрахта – клуб був заснований 8 березня 1899 року. Фанатська трибуна сформувала число 120, а інші забарвилися офіційними кольорами: білим, червоним і чорним. Доповнили композицію слова з пісні, які стали девізом: "Glorreiche Zeiten, traurige Tage – wir steh'n zur Eintracht, gar keine Frage" ("Славні часи, сумні дні – ми за Айнтрахт, без питань").

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Вболівальники Айнтрахта організовували перфоманси в кожному єврокубковому матчі команди цього сезону. Лише проти Шахтаря в 1/16 фіналу їхні плани зірвала поліція, чим обурила і керівництво клубу, зокрема Петера Фішера, і самих фанів.

Парадоксальний для Німеччини факт, але вони підтримують команду в Лізі Європи навіть більш палко, ніж у Бундеслізі. Нещодавно цьому факту дивувався Аді Хюттер. Вболівальники "орлів" пробивають дивовижні за кількістю виїзди в цьогорічних єврокубках. Це відчув на собі й Шахтар, який у Харкові грав за гостьової атмосфери. На матч-відповідь проти Інтера через тиждень в Мілан поїде 13500 фанів Айнтрахта. Дике число.