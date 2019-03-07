Ліги Європи: Зеніт з Ракицьким зазнав історичного фіаско, Арсенал сенсаційно поступився Ренну

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1/8 фіналу

Айнтрахт – Інтер – 0:0

Динамо Загреб – Бенфіка – 1:0

Гол: Петковіч, 38 (п)

Зеніт – Вільяреал – 1:3

Голи: Азмун, 35 – Іборра, 33, Морено, 64, Морланес, 71

Ренн – Арсенал – 3:1

Голи: Буріго, 42, Монреаль, 65 (автогол), Сарр, 88 – Івобі, 4

Вилучення: Сократіс, 41

Севілья – Славія – 2:2

Голи: Бен-Йєддер, 1, Ель-Хаддаді, 28 – Стох, 25, Крал, 39

Челсі – Динамо: онлайн-трансляція матчу 1/8 Ліги Європи

Ренн став 10-ю французькою командою, з якою Арсенал зустрівся в Лізі Європи. У попередніх дев'яти випадках лондонці перемагали. Однак колишній клуб Петера Чеха зумів несподівано обіграти "канонірів".

Алекс Івобі відкрив рахунок вже на 4-й хвилині зустрічі. Проте після вилучення Сократіса, який отримав дві жовті карти вже в першому таймі, французам вдалося здобути вольову перемогу.

Зеніт з Ярославом Ракицьким у складі вперше в історії програв домашній матч Ліги Європи. Пітерці провели в турнірі 23 матчі на власному полі і виграли 21 із них.

Вільяреал вийшов вперед в середині першого тайму, але Азмун швидко відновив рівновагу. Після перерви іспанцям вдалося забити ще 2 м'ячі у ворота росіян.

Севілья та Славія відіграли шалений перший тайм, забивши по 2 голи. Однак в другій половині командам більше відзначитись не вдалося.

Німецький Айнтрахт, який у попередньому раунді вибив з турніру донецький Шахтар, на власному полі зіграв в "суху" нічию з міланським Інтером.

Бенфіка несподівано на виїзді програла загребському Динамо. Єдиний гол в цьому матчі забив Петковіч, реалізувавши пенальті.