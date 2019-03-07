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Болельщики Айнтрахта поразили роскошным перфомансом перед матчем с Интером – против Шахтера им помешала полиция

22:24 35 Читати українською
Болельщики Айнтрахта поразили роскошным перфомансом перед матчем с Интером – против Шахтера им помешала полиция
Роскошный перфоманс болельщиков Айнтрахта / EF

Поклонники франкфуртского Айнтрахта организовали очередное красивое корео для поединка 1/8 финала Лиги Европы против Интера (0:0).

 

Айнтрахт снова удивил мир своими невероятными болельщиками. В начале встречи с Интером в рамках плей-офф Лиги Европы переполненная Коммерцбанк-Арена засияла фантастическим перфомансом.

Корео посвященное 120-летию Айнтрахта – клуб был основан 8 марта 1899 года. Фанатская трибуна сформировала число 120, а другие окрасились в официальные цвета: белым, красным и черным. Дополнили композицию слова из песни, которые стали девизом: "Glorreiche Zeiten, traurige Tage – wir steh'n zur Eintracht, gar keine Frage" ("Славные времена, печальные дни – мы за Айнтрахт, без вопросов").

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Болельщики Айнтрахта организовывали перфомансы в каждом еврокубковом матче команды в этом сезоне. Только против Шахтера в 1/16 финала их планы сорвала полиция, чем возмутила и руководство клуба, в частности Петера Фишера, и самих фанов.

Парадоксальный для Германии факт, но они поддерживают команду в Лиге Европы даже более горячо, чем в Бундеслиге. Недавно этому факту удивился Ади Хюттер. Болельщики "орлов" пробивают удивительные по количеству выезды в нынешних еврокубках. Это почувствовал на себе и Шахтер, который в Харькове играл при гостевой атмосфере. На ответный матч против Интера через неделю в Милан поедет 13500 фанов Айнтрахта. Дикое число.

Теги
Лига Европы Айнтрахт Франкфурт - Интер Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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