Вайле Юрченка та Гриня у екстра-таймі поступився Хобро та вилетів у перший дивізіон Данії

Відбувся матч-відповідь плей-офф пониження у класі чемпіонату Данії між Вайле та Хобро.

Чемпіонат Данії, пониження у класі, 1/2 плей-офф

Вайле – Хобро – 0:1 (0:2 – екстра-тайм), перший матч: 1:0

Голи: Хаммершой-Містраті, 14, Саббі, 104

Нереалізований пенальті: Фіннбогасон, 45+2 (Вайле)

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У другому матчі півфіналу плей-офф за збереження місця у найвищому дивізіоні Данії Вайле трьох українців зустрічався з Хобро. У стартовому складі господарів на поле вийшли Сергій Гринь та Владлен Юрченко. Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт не потрапив у заявку на матч.

У першому поєдинку команда українців перемогла з рахунком 1:0, тому вважалась фаворитом на вихід у фінал. Щоправда, Хобро відігралось вже на 14 хвилині матчу, а у доданий до першого тайму час гравець Вайле не реалізував пенальті.

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У другому таймі голів команди не забивали, тому поєдинок перейшов у овертайм, де сильнішими виявились гості. У підсумку – 0:2 і команда українців покидає елітний дивізіон Данії.