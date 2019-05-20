Вайле Юрченко и Гриня в экстра-тайме уступил Хобро и вылетел в первый дивизион Дании

Состоялся матч плей-офф понижения в классе чемпионата Дании между Вайле и Хобро.

Чемпионат Дании, понижение в классе, 1/2 плей-офф

Вайле – Хобро – 0:1 (0:2 – экстра-тайм), первый матч: 1:0

Голы: Хаммершой-Мистрати, 14 Сабби, 104

Нереализованный пенальти: Финнбогасон, 45+2 (Вайле)

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Во втором матче полуфинала плей-офф за сохранение места в высшем дивизионе Дании Вайле трех украинцев встречался с Хобро. В стартовом составе хозяев на поле вышли Сергей Гринь и Владлен Юрченко. Владис-Эммерсон Иллой-Айет не попал в заявку на матч.

В первом поединке команда украинцев победила со счетом 1:0, поэтому считалась фаворитом на выход в финал. Правда, Хобро отыгралось уже на 14 минуте матча, а в добавленное к первому тайму время игрок Вайле не реализовал пенальти.

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Во втором тайме голов команды не забивали, поэтому поединок перешел в овертайм, где сильнее оказались гости. В итоге – 0:2 и команда украинцев покидает элитный дивизион Дании.