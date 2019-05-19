Кравець голом, а Кучер асистом врятували свою команду від поразки у чемпіонаті Туреччини

Відбувся матч 33 туру чемпіонату Туреччини, у якому Акхісарспор приймав Кайсеріспор.

Чемпіонат Туреччини, 33 тур

Акхісарспор – Кайсеріспор – 2:2

Голи: Регаттен, 37, Мену, 80 – Кравець, 61, Г'ян 90+3

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Акхісарспор приймав Кайсеріспор у 33 турі чемпіонату Туреччини. У стартовому складі гостей на поле вийшли український захисник Олександр Кучер та нападник Артем Кравець, який на 61-ій хвилині відзначився голом.

Форвард прийняв м'яч на лінії штрафного майданчика та пробив у ближній кут воріт, голкіпер суперника не врятував. Пізніше Кайсеріспор пропустив вдруге, але вже у доданий до другого тайму час Олександр Кучер пробивав по воротах після розіграшу кутового, та влучив у свого партнера, який і забив гол.

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За тур до закінчення чемпіонату Туреччини команда українців перебуває у середині турнірної таблиці, не маючи шансів поборотися за єврокубки.

Гол Кравця:

Асист Кучера: