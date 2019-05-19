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Яремчук асистом допоміг Генту перемогти Андерлехт Макаренка, який вперше за 56 років не потрапив у єврокубки

19 травня 21:53 348 Читать на русском
Яремчук асистом допоміг Генту перемогти Андерлехт Макаренка, який вперше за 56 років не потрапив у єврокубки
Яремчук асистом допоміг обіграти Андерлехт / Твіттер ФК Гент

У матчі 10-го туру групи чемпіонів бельгійської ліги Жупіле Гент переміг Андерлехт завдяки асисту Яремчука, Брюгге вирвав перемогу в Антверпена, а Генк без Маліновського розійшовся нічиєю зі Стандардом.

Бельгія. Ліга Жупіле. Група чемпіонів, 10-й тур

Брюгге – Антверпен – 3:2

Голи: Опенда, 4, 89, Воссен, 80, (пен) – Бабі, 53, Мбокані, 57

Генк – Стандард – 0:0

Гент – Андерлехт – 2:1

Голи: Квілітая, 2, Девід, 76 – Боласі, 74

Брюгге на останніх хвилинах вирвав перемогу в Антверпена. Опенда на 4-ій хвилині відкрив рахунок, але Бабі та екс-динамівець Мбокані вивели Антверпен вперед. Але перемогу таки святкував Брюгге, Воссен ударом з пенальті зрівняв рахунок, а Опенда приніс перемогу Брюгге.

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Гент вирвав перемогу в Андерлехта не без допомоги українців. Квілітая на 2-ій хвилині вивів господарів вперед, а в другому таймі на гол Боласі миттєво відповів Девід з передачі Яремчука. Додамо, що Пластун вийшов у стартовому складі, а от Яремчук та Безус з'явились на полі вже по ходу зустрічі. В іншому матчі Генк без Маліновського та Стандард розійшлись безгольовою нічиєю.

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