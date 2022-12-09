"Щоб оцінити нинішнє становище Павелка, треба володіти повною інформацією зсередини. Але судячи з того, що відбувається – маю на увазі судові справи і рішення – я б не хотів зараз опинитись на його місці.

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Мені важко говорити, чи є чийсь вплив на розслідування чи суди. Але я точно розумію, що УАФ потребує кардинальних змін. Бо те, що є зараз – це ЦК КПРС, де є генсек, який обставив себе вірними людьми, які роблять виключно те, що скаже він. І лише одиниці є незалежними, мають свою точку зору. Одиниці. В цьому найбільша проблема. Управління українським футболом потребує кардинальних реформ. Бо зараз цей механізм застарілий, віддає совковщиною. Такого в українському футболі ще не було, щоб настільки публічними і серйозними були звинувачення на адресу президента Федерації у корупції.

Закінчуватись вся ця історія повинна в судових інстанціях. Але ситуація показує, що система управління нашим футболом потребує реформ. І тут мова не проте, щоб зняти Павелка і поставити якогось... такого ж, хто думає лише про те, як здобути посаду і преференції від неї, але не думає про те, як на цій посаді приносити користь футболу, розвивати футбол. Я про системність. Бо сучасний світ і сучасний футбол вимагає іншого підходу до управління.

Написали про висування кандидатури Шевченка, але ще невідомо, чи хоче він цього. В збірній він показав, що є класним менеджером. Вважаю, найсильнішим в історії національної збірної України. Підібрав тренерський штаб, тримав порядок і дисципліну в команді, пробив максимально класні умови для підготовки. Принаймні в цьому аспекті – управління такою структурою як національна збірна – до нього не повинно бути запитань.

Напевно в цьому плані в українському футболі немає людини, сильнішої за Шевченка, – з точки зору іміджу, впізнаваності у світі. А ми ж зараз говоримо про глобальні речі, які є особливо важливими для нас в час війни. Це те, що я називаю вимогами часу. На що федерація спромоглась за час війни? Написала лист до футболістів збірної Боснії та Герцеговини, які уже й так сказали, що не будуть грати з рускіми. Ну і зараз піаряться на ЧС-2030. Ви думаєте зараз про 2030 рік? Та я не знаю, що післязавтра буде. Ви серйозно? Крім піару тут нічого нема. В тому вся проблема – ми повинні жити конкретними справами, а не піаром.

Тому Шева, звісно, найвпізнаваніша кандидатура. Але знову ж, хотілось би побачити програму розвитку українського футболу. Та й чи хоче він цього сам. І чи розуміє, що може тут щось зробити. Важливо, щоб у людини було не лише бажання, а й бачення, розуміння, знання того, як розвивати наш футбол", – сказав Вацко у коментарі Tribuna.

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