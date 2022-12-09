Вацко: Зараз УАФ нагадує ЦК КПРС зі своїм генсеком
Відомий коментатор Віктор Вацко поділився думками щодо реформ, яких нині потребує український футбол.
"Щоб оцінити нинішнє становище Павелка, треба володіти повною інформацією зсередини. Але судячи з того, що відбувається – маю на увазі судові справи і рішення – я б не хотів зараз опинитись на його місці.
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Мені важко говорити, чи є чийсь вплив на розслідування чи суди. Але я точно розумію, що УАФ потребує кардинальних змін. Бо те, що є зараз – це ЦК КПРС, де є генсек, який обставив себе вірними людьми, які роблять виключно те, що скаже він. І лише одиниці є незалежними, мають свою точку зору. Одиниці. В цьому найбільша проблема. Управління українським футболом потребує кардинальних реформ. Бо зараз цей механізм застарілий, віддає совковщиною. Такого в українському футболі ще не було, щоб настільки публічними і серйозними були звинувачення на адресу президента Федерації у корупції.
Закінчуватись вся ця історія повинна в судових інстанціях. Але ситуація показує, що система управління нашим футболом потребує реформ. І тут мова не проте, щоб зняти Павелка і поставити якогось... такого ж, хто думає лише про те, як здобути посаду і преференції від неї, але не думає про те, як на цій посаді приносити користь футболу, розвивати футбол. Я про системність. Бо сучасний світ і сучасний футбол вимагає іншого підходу до управління.
Написали про висування кандидатури Шевченка, але ще невідомо, чи хоче він цього. В збірній він показав, що є класним менеджером. Вважаю, найсильнішим в історії національної збірної України. Підібрав тренерський штаб, тримав порядок і дисципліну в команді, пробив максимально класні умови для підготовки. Принаймні в цьому аспекті – управління такою структурою як національна збірна – до нього не повинно бути запитань.
Напевно в цьому плані в українському футболі немає людини, сильнішої за Шевченка, – з точки зору іміджу, впізнаваності у світі. А ми ж зараз говоримо про глобальні речі, які є особливо важливими для нас в час війни. Це те, що я називаю вимогами часу. На що федерація спромоглась за час війни? Написала лист до футболістів збірної Боснії та Герцеговини, які уже й так сказали, що не будуть грати з рускіми. Ну і зараз піаряться на ЧС-2030. Ви думаєте зараз про 2030 рік? Та я не знаю, що післязавтра буде. Ви серйозно? Крім піару тут нічого нема. В тому вся проблема – ми повинні жити конкретними справами, а не піаром.
Тому Шева, звісно, найвпізнаваніша кандидатура. Але знову ж, хотілось би побачити програму розвитку українського футболу. Та й чи хоче він цього сам. І чи розуміє, що може тут щось зробити. Важливо, щоб у людини було не лише бажання, а й бачення, розуміння, знання того, як розвивати наш футбол", – сказав Вацко у коментарі Tribuna.
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