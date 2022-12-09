"Чтобы оценить нынешнее положение Павелка, нужно владеть полной информацией изнутри. Но судя по происходящему – имею в виду судебные дела и решения – я бы не хотел сейчас оказаться на его месте.

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Мне трудно говорить, есть ли чье-либо влияние на расследование или суды. Но я точно понимаю, что УАФ нуждается в кардинальных переменах. Ибо то, что есть сейчас – это ЦК КПСС, где есть генсек, обставивший себя верными людьми, делающими исключительно то, что скажет он. И только единицы независимы, имеют свою точку зрения. Единицы. В этом самая большая проблема. Управление украинским футболом нуждается в кардинальных реформах. Поскольку сейчас этот механизм устаревший, отдает совковщиной. Такого в украинском футболе еще не было, чтобы столь публичными и серьезными были обвинения в адрес президента Федерации в коррупции.

Закончиться вся эта история должна в судебных инстанциях. Но ситуация показывает, что система управления нашим футболом нуждается в реформах. И здесь речь не о том, чтобы снять Павелка и поставить какого-то... такого же, кто думает только о том, как получить должность и преференции от нее, но не думает о том, как на этом посту приносить пользу футболу, развивать футбол. Я о системности. Ибо современный мир и современный футбол требует иного подхода к управлению.

Написали о выдвижении кандидатуры Шевченко, но неизвестно, хочет ли он этого. В сборной он показал, что является классным менеджером. Думаю, самым сильным в истории национальной сборной Украины. Подобрал тренерский штаб, держал порядок и дисциплину в команде, пробил максимально классные условия для подготовки. По крайней мере, в этом аспекте – управлении такой структурой как национальная сборная – к нему не должно быть вопросов.

Наверняка в этом плане в украинском футболе нет человека сильнее Шевченко – с точки зрения имиджа, узнаваемости в мире. А мы же сейчас говорим о глобальных вещах, которые особенно важны для нас во время войны. Это то, что я называю требованиями времени. Что федерация смогла за время войны? Написала письмо футболистам сборной Боснии и Герцеговины, которые уже и так сказали, что не будут играть с русскими. Ну и сейчас пиарятся на ЧМ-2030. Вы думаете сейчас о 2030 году? Да я не знаю, что послезавтра будет. Вы серьезно? Кроме пиара, здесь ничего нет. В этом вся проблема – мы должны жить конкретными делами, а не пиаром.

Поэтому Шева, конечно, самая узнаваемая кандидатура. Но опять же хотелось бы увидеть программу развития украинского футбола. Да и хочет ли он этого сам. И понимает ли, что может здесь что-нибудь сделать. Важно, чтобы у человека было не только желание, но и видение, понимание, знание того, как развивать наш футбол", – сказал Вацко в комментарии Tribuna.

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