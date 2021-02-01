Віктор Коваленко отримав дуже хороший контракт в клубі з Бергамо. Хавбек збірної України випередив кількох нинішніх зірок команди у фінансовому плані.

Аталанта нещодавно офіційно оголосила про підписання 24-річного півзахисника Шахтаря. Українець зароблятиме в Бергамо 2 млн євро за сезон, повідомляє Calcio Finanza.

Коваленко офіційно став гравцем Аталанти

Цікаво, що завдяки такій сумі у контракті Віктор став найбільш високооплачуваним гравцем Аталанти. До цього ним був Папу Гомес, який перебрався в Севілью і теж отримував 2 млн. Йосіп Ілічіч, Дуван Сапата та Луїс Мурієль розташувались за українцем – всі троє отримують близько 1,8 млн євро за сезон.

Зауважимо, контракт Віктора розрахований до 2025 року. За даними порталу Transfermarkt "гірники" отримали близько 700 тисяч євро за свого вихованця.

Коваленко в Аталанті: італійські ЗМІ озвучили вплив на Маліновського і роль українця, або Шахтар має проблему