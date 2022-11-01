Вацко виокремив єдиного футболіста Динамо, до якого немає претензій
Відомий журналіст та коментатор Віктор Вацко поділився думками щодо гри нападника киян Владислава Ваната.
"На даний момент людина, яку дуже хочеться похвалити у складі київського Динамо – це Владислав Ванат. І тут виникає певне нерозуміння, чому постійно грав то Бєсєдін, то Гармаш на вістрі, якщо Ванат виходить у старті Динамо у чотирьох матчах і в кожному з них забиває гол.
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Вийшов з Зорею – гол, вийшов у старті з Шахтерам – гол, вийов у старті з АЕКом – гол. На впевненості виходить у старті з Кривбасом і взагалі видає прекрасний футбол. Видає шедевральний футбол, як для гравця, який грає на позиції центрфорварда у складі нинішнього Динамо. Він забиває сам, тут же здорово, розумно, елегантно асистує Буяльському. Третій гол Динамо... Подивіться на гру Ваната в момент передачі Караваєва: він помічає позаду себе Буяльського, робить крок від м'яча, відводячи за собою захисника Кривбаса, сфера потрапляє до Віталія і той розстрілює суперника. Тому тут я також записав би гольову передачу в актив Ванату.
Ми всі тут мучимось, думаємо: "Що ж робити з центрфорвардом Динамо?". Так ось він є! То може довіряти? Вже гірше неможливо грати, ніж було до того. Він показує, що йому потрібно довіряти. Він молодий і дуже талановийтий футболіст. Футболіст, який може не так б'ється за м'ячі як Бєсєдін, але бере іншим. Він мобільний, динамічний, плюс він дуже хитрий. У нього величезний футбольний інтелект, він здатний зіграти нестандартно. Свій молодий вихованець. Так нехай грає", – сказав Вацко в ефірі Вацко on air.
Нагадаємо, в УПЛ Динамо посідає 8 місце, зазнавши трьох поразок. У Лізі Європи команда Луческу втратила шанси навіть на 3 позицію, набравши 1 очко у 5-ти турах.
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