"На даний момент людина, яку дуже хочеться похвалити у складі київського Динамо – це Владислав Ванат. І тут виникає певне нерозуміння, чому постійно грав то Бєсєдін, то Гармаш на вістрі, якщо Ванат виходить у старті Динамо у чотирьох матчах і в кожному з них забиває гол.

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Вийшов з Зорею – гол, вийшов у старті з Шахтерам – гол, вийов у старті з АЕКом – гол. На впевненості виходить у старті з Кривбасом і взагалі видає прекрасний футбол. Видає шедевральний футбол, як для гравця, який грає на позиції центрфорварда у складі нинішнього Динамо. Він забиває сам, тут же здорово, розумно, елегантно асистує Буяльському. Третій гол Динамо... Подивіться на гру Ваната в момент передачі Караваєва: він помічає позаду себе Буяльського, робить крок від м'яча, відводячи за собою захисника Кривбаса, сфера потрапляє до Віталія і той розстрілює суперника. Тому тут я також записав би гольову передачу в актив Ванату.

Ми всі тут мучимось, думаємо: "Що ж робити з центрфорвардом Динамо?". Так ось він є! То може довіряти? Вже гірше неможливо грати, ніж було до того. Він показує, що йому потрібно довіряти. Він молодий і дуже талановийтий футболіст. Футболіст, який може не так б'ється за м'ячі як Бєсєдін, але бере іншим. Він мобільний, динамічний, плюс він дуже хитрий. У нього величезний футбольний інтелект, він здатний зіграти нестандартно. Свій молодий вихованець. Так нехай грає", – сказав Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, в УПЛ Динамо посідає 8 місце, зазнавши трьох поразок. У Лізі Європи команда Луческу втратила шанси навіть на 3 позицію, набравши 1 очко у 5-ти турах.

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