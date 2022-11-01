"На данный момент человек, которого очень хочется похвалить в составе киевского Динамо – это Владислав Ванат. И здесь возникает определенное непонимание, почему постоянно играл то Беседин, то Гармаш на острие, если Ванат выходит в старте Динамо в четырех матчах и в каждом из них забивает гол.

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Вышел с Зарей – гол, вышел в старте с Шахтером – гол, вышел в старте с АЕКом – гол. На уверенности выходит в старте с Кривбассом и вообще выдает отличный футбол. Выдает шедевральный футбол как для игрока, играющего на позиции центрфорварда в составе нынешнего Динамо. Он забивает сам, тут же здорово, умно, элегантно ассистирует Буяльскому. Третий гол Динамо... Посмотрите на игру Ваната в момент передачи Караваева: он замечает позади себя Буяльского, делает шаг от мяча, отводя за собой защитника Кривбасса, сфера попадает к Виталию и тот расстреливает соперника. Поэтому здесь я бы записал голевую передачу в актив Ванату.

Мы все здесь мучаемся, думаем: "Что делать с центрфорвардом Динамо?". Да вот он есть! Так может доверять? Хуже чем было до этого уже невозможно играть. Он показывает, что ему нужно доверять. Он молодой и очень талантливый футболист. Футболист, который может не так бьется за мячи как Беседин, но берет другим. Он мобильный, динамичный, плюс он очень хитер. У него огромный футбольный интеллект, он способен сыграть нестандартно. Свой молодой воспитанник. Так пусть играет", – сказал Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, в УПЛ Динамо занимает 8 место, потерпев три поражения. В Лиге Европы команда Луческу упустила шансы даже на 3 позицию, набрав 1 очко в 5-ти турах.

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