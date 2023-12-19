"Я вже забув, коли Коноплянка востаннє грав у футбол. Коли він прийшов до Шахтаря, то більше лікувався, ніж грав. У Краковії більше сидів на заміні.

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У Клужі зіграв 54 хвилини за сезон. Щоб говорити про його варіанти для продовження кар'єри, слід розуміти нинішній рівень футболіста", – сказав Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, український вінгер Євген Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж влітку 2023 року. Його чинна угода діє до 2025 року.

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