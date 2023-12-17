У неділю, 17 грудня, не стало Януша Філіпяка – президента польської Краковії. Він помер у лікарні після тривалої боротьби з хворобою.

Ще з кінця вересня бізнесмен перебував у лікарні після серцевого нападу. Прогнози лікарів були невтішними – польські ЗМІ повідомляли, що шанси на видужання Януша Філіпяка є мінімальними. Увечері 17 грудня він помер. Про це повідомив офіційний Twitter (X) Краковії.

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Філіпяку був 71 рік. До 6 лютого обов'язки президента Краковії виконуватиме його дружина Ельжбета, після чого краківський клуб отримає нового очільника. Окрім керівної посади у футбольному клубі, Януш Філіпяк також був співзасновником і одним із керівників IT-компанії Comarch.

Саме за президентства Януша Філіпяка у Краковію взимку 2022-го прийшов Євген Коноплянка. І саме він влітку 2023 року ухвалив рішення попрощатися з українцем, який не виправдав сподівань.