Вацко раскритиковал Коноплянку: "Нужно понимать нынешний уровень футболиста"
14:29 - Читати українською
Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о будущем Евгения Коноплянки.
"Я уже забыл, когда Коноплянка в последний раз играл в футбол. Когда он пришел в Шахтер, то больше лечился, чем играл. В Краковии больше сидел на замене.
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В Клуже сыграл 54 минуты за сезон. Чтобы говорить о его вариантах для продолжения карьеры, следует понимать нынешний уровень футболиста", – сказал Вацко в эфире Вацко on air.
Напомним, украинский вингер Евгений Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж летом 2023 года. Его действующее соглашение действует до 2025 года.
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