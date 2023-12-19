"Я уже забыл, когда Коноплянка в последний раз играл в футбол. Когда он пришел в Шахтер, то больше лечился, чем играл. В Краковии больше сидел на замене.

Умер президент Краковии – он подписывал и выгонял Коноплянку

В Клуже сыграл 54 минуты за сезон. Чтобы говорить о его вариантах для продолжения карьеры, следует понимать нынешний уровень футболиста", – сказал Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, украинский вингер Евгений Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж летом 2023 года. Его действующее соглашение действует до 2025 года.

"Трубин был капризным, как и Мудрик": Сергей Краковский – о Днепре 80-х, лучших киперов и 38 дней в оккупации