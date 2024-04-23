"Шахтар через провідні європейські ЗМІ рекламує Судакова та підвищує його ціну на ринку. При цьому Судаков грає в основі збірної України та Лізі чемпіонів. А на чому базується ціна Шапаренка в 300 млн – я не знаю. Я ніде у європейських ЗМІ про Шапаренка не читав. Я ніде не бачу ні від кого з Динамо промоції Шапаренка в Європі. Розкачування цієї теми там, де гроші є.

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Я вважаю Шапаренка футболістом такого ж високого рівня як Судаков. У цьому сезоні в Шапаренка цифри кращі, ніж у Судакова. В УПЛ у Судакова в 19-ти матчах 3+1, а в Шапаренка у 18-ти матчах 3+5. Враховуючи форму Шапаренка та футбол, в який він грає, якщо в такому стані він підійде до Євро, то у Реброва буде дилема кого ставити в стартовий склад збірної України в центрі поля поруч із Судаковим.

Але Динамо було б непогано викинути факс із кабінету Ігоря Михайловича та згадати, що "Спорт-Експрес" вже давно не головне джерело здобуття інформації для вболівальників. Щоб дорого продати футболіста, доречно забезпечити йому впізнаваність на ринках, куди потенційно його можна продати. І мене дивує, що Динамо, маючи перед очима приклад Мудрика з Фабріціо Романо, маючи приклад Судакова, за якого Шахтарю вже давали 40 млн + бонуси, нічого не робить для промоції своїх футболістів на ринках Європи.

Шапаренко це лише один приклад. Є Ванат, який підписав новий контракт. Є Бражко. Я вважаю, що це величезні активи Динамо. Я вважаю, що це молоді гравці рівня топ-чемпіонатів, продаж яких може суттєво наповнити бюджет Динамо. Є ще Волошин, Вівчаренко, Попов, я впевнений, що це профайли для клубів європейських топ-чемпіонатів. Але клубу потрібно працювати, правильно доносити інформацію про своїх футболістів. Найголовніше – це те, що на футбольному полі. Але в сучасному світі і те, що довкола футбольного поля, має колосальну вагу. Навряд чи вийде продати дорого свого футболіста, просто назвавши ціну в інтерв'ю", – сказав Вацко у програмі "Вацко LIVE".

Нагадаємо, президент Динамо Ігор Суркіс, намагаючись переплюнути клаусулу Судакова у 150 млн євро, заявив, що Шапаренко коштує удвічі більше – 300 мільйонів.

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