"Я б дуже хотів, щоб продали Миколу Шапаренка. Він був на дуже сильному рівні, потім була травма, але він повернувся.

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Великий молодець, тому що багато через що пройшов. Потихеньку виходить на свій рівень. Дай бог, щоб він ще й на Євро запалював", – сказав Караваєв у програмі "Небезпечна передача".

Нагадаємо, у поточному сезоні Шапаренко провів за Динамо 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 5 асистів. Його контракт з киянами чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро. До слова, раніше президент киян Ігор Суркіс заявив, що у порівнянні з Судаковим клаусула Микола мала б бути вдвічі більшою і становити 300 мільйонів.

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