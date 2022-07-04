"Перспективи Супряги в Динамо мені видаються як відсутні. Динамо буде шукати можливість працевлаштувати Супрягу в іншому клубі.

Супряга може покинути Динамо – на нападника з'явився новий претендент

Він приїхав на збори з зайвою вагою, 5 кг. Можливо, якщо СК Дніпро-1 буде потрібен Супряга, то вони будуть домовлятися", – розповів Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, Супряга – вихованець Дніпра. За СК Дніпро-1 дебютував у 2017 році. З серпня 2018-го – виступає за Динамо. Другу половину сезону-2021/22 Владислав провів у Сампдорії, де зіграв лише у 1 матчі. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

Що буде з легіонерами Динамо і чи пробачить Луческу опального Жерсона? Мінімум чотирьох потрібно позбутися