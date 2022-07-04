"Перспективы Супряги у Динамо мне представляются как отсутствующие. Динамо будет искать возможность трудоустроить Супрягу в другом клубе.

Супряга может покинуть Динамо – на нападающего появился новый претендент

Он приехал на сборы с лишним весом, 5 кг. Возможно, если СК Днепр-1 потребуется Супряга, то они будут договариваться", – рассказал Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, Супряга – воспитанник Днепра. За СК Днепр-1 дебютировал в 2017 году. С августа 2018-го – выступает за Динамо. Вторую половину сезона-2021/22 Владислав провел в Сампдории, где сыграл всего в 1 матче. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

Що буде з легіонерами Динамо і чи пробачить Луческу опального Жерсона? Мінімум чотирьох потрібно позбутися