"Мені не сподобалося, що в пресі роздули якийсь скандал із Перрісом. Не було ніякого скандалу, це – робочі моменти в стосунках футболіста і клубу. Ніякого конфлікту не було. Перріс вийшов на 15 хвилин проти Миная, почав на лівому фланзі атаки. Потім перейшов на правий фланг – на позицію, яка для нього більш звична, зручніша. Видно, що він швиденький футболіст, легкий, м'який із м'ячем.

Із того, що я знаю з тренувального процесу про Перріса – це футболіст, який подобається Мірчі Луческу. Тренер задоволений його роботою на тренуваннях, хороші відгуки про роботу Перріса. Знаєте, що подобається Луческу? Те, що цей футболіст легко і швидко сприймає його тактичні вимоги. Він грає так, як того хоче Мірча Луческу. Потрохи адаптується до команди.

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Цікаво було подивитися на Перріса з Минаєм, в матчі проти команди, яка фактично закрилась в обороні та не залишала багато вільного простору. Але матч складався так, що нічого надзвичайного в діях Кахіма Перріса ми не побачили. Так, відкривається під недодачу, так, ліва нога робоча, все нормально в нього з точку зору роботи з м'ячем, біжить, було кілька контрвипадів, але м'яч до нього не доходив…

Тому давайте будемо дивитися далі. Поки що це такі попередні відгуки, все може розвернутися в його кар'єрі у Динамо як в один бік, так і в інший. Хоча я чув, що він показує ту якість, яка задовольняє Мірчу Луческу, і з часом Перріс може стати спадкоємцем Віктора Циганкова. Якщо, знову ж таки, у нього все буде гаразд з адаптацією і сприйняттям вимог тренерського штабу Динамо", – розповів Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, влітку 2023-го у Віктора Циганкова завершується контракт з Динамо, а нову угоду лідер команди поки не підписує. Що стосується Перріса, то 22-річний ямайський вінгер нещодавно перебрався в Динамо зі словенського Копера. Transfermarkt вказав, що кияни заплатили 1 мільйон євро.

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