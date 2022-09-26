"Як не крути, але в Динамо є якась служба скаутів, якась селекційна служба. Вони дивляться, аналізують і від чогось відштовхуються, коли підписують гравців. Зараз підписали Лонвейка. Наскільки я розумію, то це конкурент для Кабаєва на лівий фланг атаки. Його розглядають на позицію лівого вінгера, який також може зіграти під нападником.

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Скажу про цікавий момент щодо Кахіма Перріса. У матчі проти АЕКа (0:1) киянам потрібно було забивати, але його так і не випустили на поле. Парадокс у тому, що, як мені розповідали, Перріс бачить себе виключно на позиції правого вінгера і не хоче грати на протилежному фланзі.

Він вважає, що не проявить себе там настільки яскраво. Не знаю, може хлопцеві не провели інтернет, але в Динамо праворуч грає Циганков. І вибір тут такий – грати або ж сидіти", – резюмував журналіст у програмі Вацко on air.

Нагадаємо, Перріс приєднався до киян на початку вересня, але поки не провів жодної хвилини в офіційних матчах. Лонвейк став гравцем Динамо лише 4 дні тому.

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