"Мне не понравилось, что в прессе раздули какой-то скандал с Пэррисом. Не было никакого скандала, это – рабочие моменты в отношениях футболиста и клуба. Никакого конфликта не было. Пэррис вышел на 15 минут против Миная, начал на левом фланге атаки. Затем перешел на правый фланг – на позицию, которая для него более привычная, более удобная. Видно, что он быстрый футболист, легкий, мягкий с мячом.

Из того, что я знаю по тренировочному процессу о Пэррисе – это футболист, который нравится Мирче Луческу. Тренер доволен его работой на тренировках, хорошие отзывы о работе Пэрриса. Знаете, что нравится Луческу? То, что этот футболист легко и быстро принимает его тактические требования. Он играет так, как хочет Мирча Луческу. Понемногу адаптируется к команде.

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Интересно было посмотреть на Пэрриса с Минаем, в матче против команды, фактически закрывшейся в обороне и не оставлявшей много свободного пространства. Но матч складывался так, что ничего чрезвычайного в действиях Кахима Пэрриса мы не увидели. Да, открывается под недодачу, да, левая нога рабочая, все нормально у него с точки зрения работы с мячом, бежит, было несколько контрвыпадов, но мяч до него не доходил…

Потому давайте будем смотреть дальше. Пока это такие предварительные отзывы, все может развернуться в его карьере в Динамо как в одну, так и в другую сторону. Хотя я слышал, что он показывает то качество, которое удовлетворяет Мирчу Луческу, и со временем Пэррис может стать преемником Виктора Цыганкова. Если, опять же, у него все будет хорошо с адаптацией и восприятием требований тренерского штаба Динамо", – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, летом 2023-го у Виктора Цыганкова истекает контракт с Динамо, а новое соглашение лидер команды пока не подписывает. Что касается Пэрриса, то 22-летний ямайский вингер недавно перебрался в Динамо из словенского Копера. Transfermarkt указал, что киевляне заплатили 1 миллион евро.

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