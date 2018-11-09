"Вацко, лучше комментируй, а не учи тренеров работать": Грозный высказался касательно расширения УПЛ до 16 команд

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный рассказал об участии в рабочей комиссии при снижении количества участников УПЛ до 12 команд и поделился собственным мнением касательно нынешнего формата.

"В последнее время в средствах массовой информации лично против меня развернулись атаки. Я понимаю, откуда они исходят. Они идут с 2015-го года, когда я работал в Говерле и представлял ее в рабочей комиссии, на которой обсуждался формат чемпионата, начиная с сезона 2016/17. Тогда я был практически единственным, кто был против, чтобы искусственным путем снижали Премьер-лигу до 12 команд.

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Я выступал публично, предлагал форматы чемпионата. Это не нравилось. Я говорил, что вы не сделаете единый телевизионный пул. Они заверяли, что сделают, но его нет до сегодняшнего дня. И вот когда я об этом говорю людям не хочется, чтобы все знали, что было на самом деле. Незаконно нарушен спортивный принцип. Команды, которые не вылетели были выброшены и в угоду кому-то было сделано сокращение. Я не знаю кому. Оставили 12 команд, сделав оговорку, опять об этом никто не говорит, что мы проведем экспериментально один сезон – сезон 2016/17 года. С сезона 2017/18 должно было быть 14 клубов, а с сезона 2018/19 – 16 команд.

Мы играем в нынешем чемпионате и в нем пока 12 участников, так они хотят, чтобы и в сезоне 2019/20 было 12 команд. Почему? В чем провинился Харьков, Днепр, Луцк, киевская Оболонь, которые рассчитывали и строили свои программы на выход в Премьер-лигу с 16-ю командами. Вы забираете надежду, как сделали это с ФК Полтава. Президент этого клуба Соболев построил отличную базу, а потом бросил все и уехал. Что же мы делаем? Или пример черниговской Десны…

Ладно, руководители клуба сказали, что мы на следующий год войдем. Тоже ведь несправедливо у них забрали их место. Пока политическая целесообразность будет преобладать, и пока определенные люди буду вещать, что мол это инициатива Грозного, как об этом говорит Виктор Вацко, то я могу ответить Вацко, что ты лучше занимайся комментированием, а не рассказывай, как тренер должен работать. Скажу Вацко, что я лучше знаю, что мне делать! Я заслуженный тренер Украины, два раза признавался лучшим тренером в стране и работал в топовых командах.

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Как раз тренеры должны быть катализатором всех изменений. Я читаю лекции тренерам и вижу, что им негде работать. Мы должны сделать все чтобы было 16 клубов. Это важно для наших украинских тренеров.

Советую всем внимательно прочитать регламент, в котором на последней странице написано, что в сезоне 2019/20 должно быть 16 команд. Если большинство клубов проголосуют за этот формат, то будет именно столько команд. Когда восемь за и четыре против – это большинство или нет? При чем здесь Грозный? Поднимите регламент, который готовился, когда я работал в Грузии и Казахстане. Меня не было в Украине три года. Конечно, легче всего найти крайнего, это и так понятно.

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Меня нельзя упрекать в том, что тема 16-ти команд как-то связана с местом, которое сейчас занимает в УПЛ Арсенал-Киев. Я об этом говорил еще в 2015-м году, когда работал в Говерле. Иметь 16 клубов в Премьер-лиге – это инициатива не только Грозного, но и всех здравомыслящих людей! Нельзя в угоду консерватизму украинский футбол рубить на корню", – цитирует Грозного официальный сайт Арсенала-Киев.