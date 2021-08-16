Експерти телеканалів Футбол 1,2,3 у програмі Великий Футбол лаконічно підбили підсумок виступів Колоса й Ворскли у Лізі конференцій.

"Ми бачимо зараз у Європі рівень нашого футболу. Бюджет футбольного клубу КуПС – 1 мільйон євро", – цитує Віктора Вацка сайт ТК Футбол.

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Віктор Леоненко був ще лаконічнішим: "Шахтар Караганда зіграв у Ковалівці краще, а Колос зіграв краще в Казахстані". Михайло Метревелі резюмував нетривалу бесіду: "Проблема вильоту Колоса і Ворскли – проблема нашої ліги".

Нагадаємо, команда Костишина у серії пенальті поступилась Шахтарю К і вилетіла з кваліфікації Ліги конференцій. Підопічні Максимова у напруженій дуелі програли КуПС матч-відповідь (2:3, перший поєдинок 2:2) і теж припинили боротьбу за груповий етап новоствореного єврокубкового турніру.

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