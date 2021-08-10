Карагандинський Шахтар неприємно здивував у Ковалівці, перегравши Колос за більшістю статистичних показників – якби не прекрасна гра Волинця на воротах, "хлібороби" не втримали б нульову нічию. Руслан Костишин дуже гнівався на своїх підопічних по ходу поєдинку, а перед матчем-відповіддю коуч провів масштабну ротацію. Він повністю оновив центр оборони, замість Петрова (у нього травма) й Гавриша поставивши у старт Новака й Павловця, а на вістрі атаки Лисенка замінив Сітчінава. Крім того, в опорній зоні вийшов Мілько, в той час як Задоя сів у запас.

Колос – Шахтар Караганда: жахливий старт сезону ковалівців, нічия при сильному футболі казахів і тривога перед виїздом

Казахи провели всього дві заміни, одна з яких була вимушеною – через дискваліфікацію зустріч пропускав основний лівий латераль Анатаскоскі. Замість нього Магомед Адієв випустив Кибирая. Також він замінив форварда Омертаєва, кинувши у бій Тошева. Стартова схема карагандинців не змінилася – господарі продовжили грати у 3-5-2. До речі, статус господарів у "гірників" був лишень формальним, адже гра проходила в Нур-Султані.

Ковалівці зробили висновки після "домашки". На штучному газоні "Астана Арени" підопічні Руслана Костишина домінували протягом усього першого тайму, тримаючи м'яч внизу, організовуючи пристойну кількість позиційних атак і нічого не дозволяючи супернику. Особливо виділялися Сітчінава, якому вдавалося шикарно працювати в глибині, та Сантос, який відповідав за динаміку руху м'яча. Також дуже сильно виглядав Золотов, який блискуче читав гру й не поступався у боротьбі. Шахтар намагався нав'язувати її, жбурляючи м'яч верхом на чужу половину, але після цих закидань нічого не відбувалося. Колос повністю контролював хід зустрічі.

Вже на 8-й хвилині такий футбол міг принести успіх: Золотов перевів м'яч з правого флангу на лівий край штрафного, звідки пробив Дієго Сантос – втім, вийшло дуже неточно (ну або це була передача на лінію воротарського). Сітчінава намагався переправити м'яч у сітку, але Буйволов не дав Ніці зробити це. На жаль, даний момент виявися єдиним для ковалівців у першому таймі – далі у гостей були лишень перспективні підходи до воріт без завершення.

Карагандинці у стартові півгодини не могли похизуватись і таким моментом, однак ближче до перерви казахи почали тривожити нашу команду. Зокрема, на 34-й хвилині "гірники" влаштували справжню облогу воріт Волинця, пробиваючи у захисників з центру штрафного, прострілюючи вздовж воротарського та стріляючи з дистанції (неточно) – на щастя, голкіперу вступати у гру не довелося. На 45-й же Шахтар провів схожий випад: Шикавка прострілював на Тошева (без замикання), а той в атаці другим темпом скинув м'яч під удар Мітошевічу з лінії півкола – вище воріт! Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

На старті другого тайму Шахтар спробував звести гру до великої кількості єдиноборств (особливо у повітрі), однак Колосу вдалося не тільки вигравати ці дуелі, а й непогано контратакувати. Зокрема, на 53-й хвилині Мілько класною вертикальною передачею знайшов між лініями Дениса Костишина, а той пробив метрів з 22-х – втім, м'яч вже "тікав" від хавбека, тож його удар у падінні легко заблокували. На 59-й же відкрити рахунок міг Дієго Сантос, який випередив Буйволова й метрів з 11-ти замкнув подачу від Золотова. На жаль, вийшло дуже неточно. Шахтар Караганда у цей же період мав лишень два дальніх нескладних постріли.

На 60-й хвилині обидва тренери вирішили освіжити гру. Руслан Костишин оновив лінію атаки, випустивши Чурка й Лисенка замість Сантоса й Сітчінави, а Магомед Адієв кинув у бій Оміртаєва й Назаренка (Габишев і Шикавка сіли в запас). Ще через дві хвилини тренеру Шахтаря довелося замінити другого нападника, адже Тошев отримав пошкодження. На поле вийшов Таттибаєв.

Здавалося, що із свіжими футболістами матч нарешті розкриється, але нічого подібного не сталося. В середині другого тайму команди не створили жодного реального моменту, обмежившись низкою небезпечних передач уперед без завершення. Найкращу з них виконав Таттибаєв, який вирізав фантастичну діагональ на лівий край штрафного – бути б виходу віч-на-віч, якби Оміртаєв наздогнав м'яч. Колос відповів рядом вривань у карний майданчик та серією прострілів без замикання. Загалом, змісти гри не змінювався – ковалівці домінували, а карагандинці чекали на контрвипади. В обох випадках обходилось без загострення.

Аж на 83-й хвилині Колосу вдалося створити новий момент. І який! Лисенко скинув м'яч на Богданова, а той метрів з 22-х закрутив у праву дев'ятку – втім, сфера пролетіла над воротами. Після цього "хлібороби" провели кілька кутових, а Руслан Костишин додав до атаки Нурієва (Ден Костишин відправився на лавку). Магомед Адієв відповів на тиск гостей, випустивши Хозіна й Ламанжа. Ці ходи, однак, не змінили ігрової ситуації, тож свисток турецького рефері відправив команди в овертайми.

Обидві 15-хвилинки нічим не відрізнялися від усього матчу. У Колоса за цей період можна згадати тільки заблоковане замикання подачі з кутового у виконанні Мілька, а Шахтар огризнувся навісом на Назаренка із дуже невдалим ударом (м'яч просто чиркнув об його голову). Футболісти явно погодились на серію пенальті, успішно її дочекавшись.

На жаль, у вирішальний момент українська команда підвела. Карагандинці реалізували усі свої удари з "позначки", а ковалівці не забили з першої ж спроби – провалився Нурієв, який вийшов у овертаймах і не зміг прошити Шацького. Чорноморець зумів відзначитись, але постріли Чурка й Павловця парирував Шацький. Колос вилітає з Ліги конференцій.

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