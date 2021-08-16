Эксперты телеканалов Футбол 1,2,3 в программе Великий Футбол лаконично подвели итог выступлений Колоса и Ворсклы в Лиге конференций.

"Мы видим сейчас в Европе уровень нашего футбола. Бюджет футбольного клуба КуПС – 1 миллион евро", – цитирует Виктора Вацко сайт ТК Футбол.

"Динамо демонстрирует неуважение к УПЛ": эксперты ТК Футбол раскритиковали киевский клуб

Виктор Леоненко был еще более лаконичным: "Шахтер Караганда сыграл в Ковалевке лучше, а Колос сыграл лучше в Казахстане". Михаил Метревели резюмировал непродолжительную беседу: "Проблема вылета Колоса и Ворсклы – проблема нашей лиги".

Напомним, команда Костышина в серии пенальти уступила Шахтеру К и вылетела из квалификации Лиги конференций. Подопечные Максимова в напряженной дуэли проиграли КуПС ответный матч (2:3, первый поединок 2:2) и тоже прекратили борьбу за групповой этап нового еврокубка.

Колос проиграл Шахтеру К в серии пенальти: ковалёвцы уперлись в потолок, тренерский вопрос и необходимость левел-апа