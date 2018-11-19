Форвард Ворскли Денис Васін почав займатись за індивідуальною програмою.

Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила, що нападник Денис Васін займається за індивідуальною програмою.

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Нагадаємо, форвард зазнав травми хрестоподібної зв'язки коліна і вибув до кінця року, не провівши жодного матчу в сезоні 2018/19.

Ворскла після 15 турів займає 4 сходинку в турнірній таблиці УПЛ та має 24 очки, на 6 відстаючи від Олександрії, яка йде третьою.