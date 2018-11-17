Нова несподівана схема збірної України вийшла однобокою та не спрацювала – чому так сталося

У матчі проти Словаччини головний тренер збірної України Андрій Шевченко шокував схемою з трьома центральними захисниками. Для реалізації плану забракло і виконавців, і грамотних дій.

Схема з трьома центрбеками проти Словаччини провалилася – тут жодних сумнівів. Погану гру без м'яча можна пояснити різкою зміною формації. Брак часу на вивчення нових вимог спричинив провали при обороні та відсутність збалансованого пресингу. Це об'єктивні причини невдачі в захисній роботі.

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Чому ж такою слабкою була атака, де за весь перший тайм українці 4 (!) рази зустрілися з м'ячем у чужому штрафному майданчику? Декілька очевидних висновків, що стосується останнього пасу та завершення:

– Дуже бракувало Марлоса, який в кожному з 3 попередніх матчів Ліги націй видавав по 3 ключові передачі та взагалі був креативним мозком команди. В гостях у Словаччини жоден гравець "синьо-жовтих" не віддав більше за 2 ключові паси.

– Погано відіграв в центрі атаки Борячук. Він жодного разу не опинився з м'ячем у чужому штрафному майданчику.

– Розчинився Циганков: 0 вдалих спроб дриблінгу, 1 неточний удар, 1 загострювальна передача та 3 втрати. Гра в парі нападників справа явно не розкриває його сильних сторін. Важко уявити, щоб Андрій Ярмоленко був настільки непримітним на полі.

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Повернемося трішки до першопричин слабкої атаки. Для створення моментів потрібно доставляти м'яч творчим футболістам. З цим були проблеми.

Перехід на гру з "back 3" може здійснюватися лише тоді, коли захисники володіють хорошим першим пасом. Якщо при грі з двома центрбеками в глибину для розіграшу опускається один з півзахисників, то за такої схеми за просування м'яча в середню лінію дбають виключно беки.

У збірній України за початок атак завжди відповідав Ярослав Ракицький, який у 3 попередніх матчах Ліги націй незмінно потрапляв у топ-2 за кількістю передач у складі "синьо-жовтих". На цей збір його не викликали через спад форми, а роль Ярослава у Трнаві приміряв на себе Микола Матвієнко.

Матвієнко вчора віддав найбільше передач (101). Що цікаво – це найкращий показник для гравців збірної України протягом Ліги націй. Вся гра з глибини будувалася через Миколу. Він спрямував в останню третину поля 18 передач, тоді як Кривцов і Пластун на дзеркальній позиції справа в сумі спрямували туди лише 1 таку.

Теплові карти Матвієнка (зліва) та Пластуна (справа)

Передачі в останню третину від Матвієнка (зліва) та Пластуна/Кривцова (справа)

Захисник Шахтаря відпрацював на нормальному рівні – 90% точності. Так, він не змінював вектор атаки у стилі Ракицького і просував м'яч прямолінійно, часто вибираючи найпростіший варіант пасу вперед. Однак очікувати від Миколи більшого було нерозумно – він не виконував подібних функцій у такій кількості раніше.

Виникає логічне питання – чому для розподілу обов'язків з Матвієнком в дзеркальній позиції (для Миколи з його універсалізмом не було б проблемою зіграти правого центрального) не вийшов на поле Віталій Миколенко, який "на папері", судячи з останніх матчів, найкраще б підійшов для такої роботи? Оборонець Динамо у складному матчі з Шахтарем віддав 7 передач у фінальну третину, 5 з яких були точними.

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Оскільки правого центрального оборонця грали футболісти, які розлучалися з м'ячем без будь-якого загострення (Кривцов – 4, Пластун – 20), центрхави розміщувалися з явним клином вліво (Маліновський – 8, Степаненко – 6), а правий форвард Циганков (15) був занадто відрізаним попереду і рідко опускався в середину поля за сферою, то вся схема вийшла асиметричною:

Середні позиції гравців збірної України у матчі проти Словаччини

За такої ситуації мав би проявити себе лівий латераль Олександр Зінченко (17), чию зону партнери намагалися перевантажувати. Однак навички, здобуті в Манчестер Сіті, йому вчора майже не допомогли.

Умови роботи в Трнаві мало походили на ті, які він має у Сіті на лівому фланзі. Цифри це підтверджують. За клуб Зінченко у цьому сезоні видає в середньому понад 100 передач за гру з точністю понад 93%. Вчора він віддав лише 49 пасів з точністю 77%.

Система Гвардіоли передбачає, що Олександр завжди має 2-3 пропозиції для передачі в дотик і ще один варіант для діагоналі. Він не прив'язується до флангу, зміщуючись в опорну зону та півфланг, "вище" за нього практично завжди створює ширину вінгер, центральні хавбеки обмінюються з ним місцями, а на протилежному кінці поля на зміну вектора чекає ще один партнер.

На полі Словаччини все виглядало абсолютно не так. Коноплянка рідко зміщувався у фланг, а завдання створювати ширину лягало на плечі самого Зінченка. В найкращому випадку гравець Ман Сіті мав один варіант для швидкої передачі, партнери були менш динамічними за суперників, через що він опинявся відрізаним на фланзі (хоча, судячи з білд-апу, така ситуація мала б бути взагалі виключена). Всі скілли, здобуті під керівництвом Гвардіоли, тут не працювали. (Хрест на Зінченку-латералю ставити точно не можна. Ставка на його вміння не зіграла з об'єктивних причин)

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У підсумку Матвієнко та Зінченко були загнані у складні умови, в яких вимагалося видати максимум, коли команда, попри задум тренера, не допомагала належним чином.

Борячук взагалі не розумів, куди і як бігти, Циганков не мав підтримки з середини. Маліновський і Степаненко вдвох не впоралися з центром поля та не зуміли зв'язати фланги, а також оборону з атакою. Коноплянка працював, пропонував себе у глибині та виконував чимало не своїх функцій, за що отримав найкращу оцінку від InStat, але знову перетримував м'яч і не був ефективним попереду, за винятком красивого гола.

Схема з трьома захисниками має перспективу для збірної України, але для цього потрібен ще один центрбек з пасом, якісніша робота хавбеків і центральний форвард, який розумів би, як потрібно рухатися у схемі. Вихід Миколенка, Яремчука та правильні висновки з вчорашнього матчу для Маліновського та Степаненка можуть змінити перше враження від нової схеми вже у грі з Туреччиною.

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