Форвард Ворсклы Денис Васин начал заниматься по индивидуальной программе.

Ворскла на своем официальном сайте сообщила, что нападающий Денис Васин занимается по индивидуальной программе.

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Напомним, форвард получил травму крестообразной связки колена и выбыл до конца года, проведя ни одного матча в сезоне 2018/19.

Ворскла после 15 туров занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ и имеет 24 очка, на 6 отставая от Александрии, которая идет третьей.