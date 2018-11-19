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Васин занимается по индивидуальной программе

06:30 0 Читати українською
Васин занимается по индивидуальной программе
Денис Васин / УПЛ

Форвард Ворсклы Денис Васин начал заниматься по индивидуальной программе.

Ворскла на своем официальном сайте сообщила, что нападающий Денис Васин занимается по индивидуальной программе.

Нова несподівана схема збірної України вийшла однобокою та не спрацювала – чому так сталося

Напомним, форвард получил травму крестообразной связки колена и выбыл до конца года, проведя ни одного матча в сезоне 2018/19.

Ворскла после 15 туров занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ и имеет 24 очка, на 6 отставая от Александрии, которая идет третьей.

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Денис Васин Денис Васин Ворскла Ворскла
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