Микола Васильков, колишній прес-аташе екс-головного тренера збірної України Андрія Шевченка, розповів про зустріч національної команди з Володимиром Путіним після матчу кваліфікації Євро-2000 проти Росії (1:1) у 1999 році.

"Путін після матчу заходив у роздягальню збірної України. Він тоді ще був не президентом, а Прем’єр-міністром. Він подарував гравцям української збірної годинники, а також підійшов до Шеви та сказав: "Я тебе запам’ятав".

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Тоді це звучало просто так, що він не цікавиться футболом, а Шевченко – відомий футболіст, який забив гол. А зараз це звучить як погроза з минулого", – сказав Васильков у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, завдяки голу Шевченка зі штрафного на 87-й хвилині збірна України вийшла у плей-офф Євро-2000, а Росія залишилася ні з чим.

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