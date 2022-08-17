Николай Васильков, бывший пресс-атташе экс-главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, рассказал о встрече национальной команды с Владимиром Путиным после матча квалификации Евро-2000 против России (1:1) в 1999 году.

"Путин после матча заходил в раздевалку сборной Украины. Он тогда еще не был президентом, а Премьер-министром. Он подарил игрокам украинской сборной часы, а также подошел к Шеве и сказал: "Я тебя запомнил".

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Тогда это звучало просто так, что он не интересуется футболом, а Шевченко – известный футболист, забивший гол. А сейчас это звучит как угроза из прошлого", – сказал Васильков в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, благодаря голу Шевченко со штрафного на 87-й минуте сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2000, а Россия осталась ни с чем.

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