Зоря цього разу не підтримала Динамо Київ, яке перемогло тричі поспіль в ЛЧ. Україна знову отримала очки тільки від одного єврокубкового представника цього тижня.

У таблиці коефіцієнтів УЄФА станом на 12 серпня ми ні не просунулися, ні не впали, проте вимальовуються певні тривожні тенденції. Зоря взяла приклад з Ворскли. Луганський клуб вистачило лише на 1 матч, а далі після перемоги прийшло болюче приземлення на грішну землю. Відтак маємо дуже неприємну ситуацію. Очки і надалі ділитимуться на 5, а здобуватимуть їх максимум 3 команди. Добре, що у всіх гарантована щонайменше європейська осінь. Динамо має шанси на ЛЧ та ЛЄ, СК-Дніпро-1 в разі невдачі на стадії плей-офф Ліги Європи вилетить в Лігу конференцій.

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Зоря за взірцем Ворскли принесла нам лише 0,2 очка. Сумарно це навіть не пів бала. Одне Динамо трьома перемогами над Фенербахче та Штурмом, дві з яких в овертаймах, принесло більше (0,7). Нічого нового. Наш максимум на груповому етапі обмежується трьома клубами ось уже 8 років поспіль. Представникам УПЛ ще дуже пощастило, що Норвегія пережила фіаско тижня.

Буде-Глімт започаткував серію невдач нічиєю в Литві. Далі були поразки в Ірландії, Угорщині та Бельгії. Норвежці місцями просто кинули грати після солідних успіхів у перших матчах, адже до наступного раунду пробилися 3 команди з 4. Завдяки такому підходу суперників Україні навіть вдалося скоротити відставання від скандинавів на 0,075 бала.

Одна проблема – знизу почали активніше підтискати. Швейцарія втрачає першу команду, але силами Базеля, Цюріха та Янг Бойз здобуває 0,75 очка. Тож подих з 15 рядка у таблиці коефіцієнтів тепер аж надто добре відчутно. Більше за українців серед наших прямих конкурентів цього тижня набрали також Бельгія, Сербія, Греція, Чехія і Хорватія. Але вже з наступного тижня реальні шанси обійти Україну мають лише швейцарці.

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У нас всі надії на СК Дніпро-1, якому протистоїть АЕК з Кіпру, та Динамо (у киян суперник найважчий – лісабонська Бенфіка). У Швейцарії як мінімум проти шотландського Хартса і болгарського ЦСКА є шанси підлатати свій рейтинг. Дві перемоги сусідів по таблиці – нам уже не вистачить однієї звитяги, щоб втриматися. Багато що вирішуватимуть матчі Динамо і Бенфіки. Перемога у двоматчевому протистоянні має високу ціну – 4 бонусні бали, ті самі 0,8 очка, які автоматом приніс Шахтар.

Однак навіть історія попередніх років показує, що лісабонців не те що обіграти складно – кияни забити їм не можуть. Хоча від двох нічиїх і перемоги в серії пенальті ми б не відмовилися. Якби дніпряни двічі обіграли кіпріотів, це могло б певною мірою прикрити потенційну невдачу команди Луческу. Принаймні наступного тижня більше захищати рейтинг нашої асоціації – нікому. Про топ-10 не варто й мріяти. Реальніше впасти. Дуже насторожує, що Норвегія, Швейцарія, навіть 17 в таблиці Чехія доволі швидко та безболісно (втратили на одного представника менше, ніж ми) вже подолали психологічну межу 2 балів у поточному сезоні.

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