Легенда українського футболу Андрій Шевченко продовжує невпинно нагадувати світу про трагічні події у нашій державі.

Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи United 24 – колишнім форвардом та екс-тренером збірної України Андрієм Шевченком та американським актором, сценаристом та продюсером Лієвом Шрайбером, повідомляє офіційний сайт Президента України.

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Вони приїхали в Україну для підготовки нових проектів, зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Шевченка та Шрайбера. На зустрічі було обговорено проміжні результати роботи платформи, завдяки якій вдалося зібрати 170 млн доларів.

Нагадаємо, Шрайбер після повномасштабного російського військового вторгнення виступив з активною підтримкою України, ставши співзасновником організації Blue Check Ukraine, створеної для того, щоб полегшити процес пожертв для тих американців, які хочуть допомогти нашій державі.

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