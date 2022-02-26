"Я хочу піти на війну і допомогти своєму народу, але я не вмію стріляти чи перезаряджати рушницю. Я футболіст, а не військовий. Я нічого не знаю про війну, але хочу допомогти, і якщо я потрібен Україні, то поїду.

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У всьому винен Путін. Він вже вісім років нападає на Україну, він погана людина, винен тільки він. Він хоче убити багатьох людей. Ми – країна, яка не хоче мати проблем з іншими, ми просто хочемо жити у мирі. Але вони приїжджають до нашої країни, щоб убивати людей, стріляти в наші аеропорти, міста, лікарні... Тому ми маємо захищати свою територію, не можна дозволити Путіну прийти та забрати все", – цитує Кравця Noticias de Navarra.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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