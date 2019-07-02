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Василь Кравець може перейти в Малагу

13:26 665 Читать на русском
Василь Кравець може перейти в Малагу
Василь Кравець / Фото із соцмереж

Захисник Василь Кравець може змінити Леганес на команду Сегунди.

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Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно вважає, що Кравець ще не готовий до виступів в елітному дивізіоні, тому йому варто отримати більше ігрового часу в слабшій команді. В той же час Малага шукає заміну своєму основному лівому захисникові Федеріко Ріцці, який прагне покинути команду, і одним з кандидатів є саме екс-гравець Карпат.

Нагадаємо, Кравець поповнив склад Леганеса взимку цього року, перейшовши з Луго. Він отримав виклик на червневі матчі збірної України, однак на поле не виходив.

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