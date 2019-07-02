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Василий Кравец может перейти в Малагу

13:26 153 Читати українською
Василий Кравец может перейти в Малагу
Василий Кравец / Фото из соцсетей

Защитник Василий Кравец может сменить Леганес на команду Сегунды.

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Наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино считает, что Кравец еще не готов к выступлениям в элитном дивизионе, поэтому ему стоит получить больше игрового времени в команде послабее. В то же время Малага ищет замену своему основному левому защитнику Федерико Рикке, который стремится покинуть команду, и одним из кандидатов является именно экс-игрок Карпат.

Напомним, Кравец пополнил состав Леганеса зимой этого года, перейдя из Луго. Он получил вызов на июньские матчи сборной Украины, однако на поле не выходил.

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