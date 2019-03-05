Василь Кравець міг перейти в Динамо, – Циганик

Англія — 20:01 878
-
Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з Саррі
-
Мораєс подав документи на українське громадянство, – ЦиганикЗбірна України — 18:04 3253
-
"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу ФонсекиОвертайм — 16:10 2633
-
Став відомий календар матчів другого етапу УПЛ – Динамо зіграє з Шахтарем через місяцьУкраїна — 13:06 1084
-
"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над ДинамоІнтерв’ю — 12:00 3473