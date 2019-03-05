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Василь Кравець міг перейти в Динамо, – Циганик

20:14 261 Читать на русском
Василь Кравець міг перейти в Динамо, – Циганик
Василь Кравець / Diario Sport

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик повідомив, що захисник Леганеса Василь Кравець міг виступати за Динамо.

"Першим про Кравця мені розповів Олег Лужний. Він тоді працював консультантом у Карпатах. Тоді Василь тільки починав, вони з Лужним були чимось в ігровому плані схожі.

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Коли Лужний став помічником Хацкевича, то він пропонував і неодноразово говорив, що Кравець міг би грати в Динамо. Не знаю, чи були переговори між клубами", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.

Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Динамо Динамо Леганес Леганес Василь Кравець Василь Кравець Олег Лужний
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