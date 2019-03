Кравець проти Леванте: два потенційні асисти з обіграшем легенди, високі оцінки іспанських ЗМІ та збірна туру

Український захисник Леганеса Василь Кравець провів відмінний поєдинок проти Леванте (1:0) в рамках 26 туру Ла Ліги.

Андрій Шевченко не даремно збирається довикликати вихованця львівських Карпат у табір збірної України на матчі проти Португалії та Люксембургу. 21-річний футболіст дав справжній майстер-клас гри сучасного латераля на Бутарке. Після невдалого дебюту проти Валенсії з другої спроби Василь Кравець таки підкорив фанів Леганеса.

Леганес з Кравцем у складі переміг Леванте

Кравець встигав усюди. Наш захисник надійно діяв поблизу власних воріт, не дозволяючи розгулятись прудконогому Моралесу на власному фланзі, а також доволі якісно підключався до атак "пепінерос". Лише слабка реалізація підопічних Пеллегріно завадила українцеві записати собі у актив бодай одну результативну передачу.

Короткий огляд матчу з небезпечними моментами за участі кравця

Вже перше серйозне підключення Кравця до атаки на 12-й хвилині зустрічі ледь не завершилось взяттям воріт "жабенят". Екс-захисник Луго, піднявши голову та блискуче оцінивши ситуацію, викотив сферу під удар Брейтвейту в район одинадцятиметрової позначки, а той якимось дивом не влучив у рамку.

Не менш ефектно Василь зіграв на 86-й хвилині, прорвавшись у карний гостей та виконавши ідеальну передачу на Оскара, який ударом з близької відстані не зумів переграти голкіпера Леванте Айтора.

За 90 хвилин перебування на полі Кравець виконав 16 передач (80% точності), дві з яких були гострими, виграв 9 єдиноборств з 12-ти, продемонстрував стовідсотковий показник успішних обіграшів (2 з 2-х), а також здійснив два вдалі відбори.

Розкішна статистика українця дозволила йому стати другим найкращим гравцем матчу за версією авторитетного порталу WhoScored. Він отримав 7.8 бала, дозволивши випередити себе лише автору єдиного гола у поєдинку Оскару Родрігесу (8).

Крім цього, Кравець потрапив у символічну збірну тижня WhoScored серед гравців віком до 21 року. Йому склав компанію, зокрема, зірковий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

The U21 team of the week from Europe’s top five leagues



Kobel

Wan-Bissaka@ozankabak4

Konate

Kravets@jan_valery@_DeclanRice

Rodriguez

Kownacki@KMbappe@DodiLukebakio



Which of these will make your @FootballIndexUK portfolio? pic.twitter.com/rBfcUzeVJv