Василий Кравец мог перейти в Динамо, – Цыганык

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык сообщил, что защитник Леганеса Василий Кравец мог выступать за Динамо.

"Первым про Кравца мне рассказал Олег Лужный. Он тогда работал консультантом в Карпатах. Тогда Василий только начинал, они с Лужным были чем-то в игровом плане похожи.

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Когда Лужный стал помощником Хацкевича, то он предлагал и неоднократно говорил, что Кравец мог бы играть в Динамо. Не знаю, были ли переговоры между клубами", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.