Ващук пригадав гравців, яким було найважче протистояти на футбольному полі

Легендарний захисник київського Динамо Владислав Ващук назвав своїх кумирів і тих, з ким було найважче грати.

"Ван Дейк мені дуже подобається. Йому дійсно могли б віддати "Золотий м’яч", адже він реально витягує багато ігор. Навіть у таких поєдинках, в яких команда несеться і виграє, все одно требу бути впевненим в обороні на сто відсотків. А він всіх доганяє, відбирає – діє так, як повинен грати справжній захисник.

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На кого ми рівнялись колись? Моїм кумиром був Лотар Маттеус, який грав на всіх позиціях. А коли став трохи старшим, то грав центральним захисником в Баварії. Також дуже подобались Марсель Десаї та Дідьє Дешам.

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Найважче було грати проти Джорджа Веа і, особливо, Раяна Гігза. Він якось так міг ногою дістати мяч з-за вух і ти не завжди міг розрахувати, куди він може той мяч прийняти. Демонстрував таке собі "карате" – у нього "ноги-руки" були", – сказав Ващук у коментарі YouTube-каналу "Любители".

Нагадаємо, Ващук – вихованець київського Динамо. За столичну команду захисник з перервами виступав з 1992 по 2008 роки. За цей час він завоював з Динамо дев’ять чемпіонських титулів, виграв шість Кубків України та два Суперкубки України.

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