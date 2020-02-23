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Ващук вспомнил игроков, которым было труднее всего противостоять на футбольном поле

16:06 145 Читати українською
Ващук вспомнил игроков, которым было труднее всего противостоять на футбольном поле
Владислав Ващук / Фото из открытых источников

Легендарный защитник киевского Динамо Владислав Ващук назвал своих кумиров и тех, с кем было тяжелее всего играть.

"Ван Дейк мне очень нравится. Ему действительно могли бы отдать "Золотой мяч", ведь он реально вытягивает много игр. Даже в таких поединках, в которых команда несется и выигрывает, все равно нужно быть уверенным в обороне на сто процентов. А он всех догоняет, отбирает – действует так, как должен играть настоящий защитник.

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На кого мы равнялись когда-то? Моим кумиром был Лотар Маттеус, который играл на всех позициях. А когда стал постарше, то играл центральным защитником в Баварии. Также очень нравились Марсель Десаи и Дидье Дешам.

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Труднее всего было играть против Джорджа Веа и, особенно, Райана Гиггза. Он как-то мог ногой достать мяч из-за ушей и ты не всегда мог рассчитать, куда он может этот мяч принять. Демонстрировал какое-то "каратэ" – у него "ноги-руки" были", – сказал Ващук в комментарии YouTube-каналу "Любители".

Напомним, Ващук – воспитанник киевского Динамо. За столичную команду защитник с перерывами выступал с 1992 по 2008 годы. За это время он завоевал с Динамо девять чемпионских титулов, выиграл шесть Кубков Украины и два Суперкубка Украины.

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