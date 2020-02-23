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Ващук назвав головну причину, яка не дозволяє Динамо повернутись на рівень часів Лобановського

14:40 700 Читать на русском
Ващук назвав головну причину, яка не дозволяє Динамо повернутись на рівень часів Лобановського
Владислав Ващук / Фото з відкритих джерел

Колишній гравець Динамо Владислав Ващук порівняв теперішнє Динамо з командою двадцятирічної давності.

"Чому Динамо зараз не грає? Тому що немає наукової аналітики. Тієї, яка була при Лобановському. Куди поділась? Розігнали всіх.

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Суркіс керував клубом і при Лобановському, і при Реброві (до речі при ньому було все чітко)... Він керував клубом при всіх тренерах. Куди поділась ця аналітика? Тратяться гроші, купуються футболісти, але вони не грають. Ось вже протягом 20 років і не скажеш, що якісь футболісти заграли", – сказав Ващук у коментарі YouTube-каналу "Любители".

Нагадаємо, Ващук – вихованець київського Динамо. За столичну команду захисник з перервами виступав з 1992 по 2008 роки. За цей час він завоював з Динамо дев’ять чемпіонських титулів, виграв шість Кубків України та два Суперкубки України.

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Владислав Ващук Владислав Ващук Динамо Динамо Валерій Лобановський Відеоновини Сергій Ребров Сергій Ребров
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