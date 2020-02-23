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Ващук – про тренерство в Динамо: Виявилось, що я коштую дорожче за Реброва і Хацкевича

13:14 822 Читать на русском
Ващук – про тренерство в Динамо: Виявилось, що я коштую дорожче за Реброва і Хацкевича
Владислав Ващук / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник Динамо Владислав Ващук розповів про пропозиції увійти до тренерського штабу київської команди.

"Чи пропонували мені бодай раз стати тренером Динамо? Ні! Це Ребров пропонував Ігорю Михайловичу. І Хацкевич пропонував. Але він (Суркіс – прим.) сказав, що на мене немає бюджету. Я сам навіть не знав скільки я коштую, але тим не менше... Виявилось, що я коштую дорожче за Реброва і Хацкевича.

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Я здав на ліцензію А, але потім зрозумів, що немає сенсу чекати, поки мене "візьмуть-не візьмуть". І пішов своїм курсом.

Чи буде колись у мене пропозиція з Динамо? Не буде. Навіть гіпотетично. Зрештою, в Динамо не треба йти тренером, туди треба йти лише президентом", – сказав Ващук у коментарі YouTube-каналу "Любители".

Нагадаємо, Ващук – вихованець київського Динамо. За столичну команду захисник з перервами виступав з 1992 по 2008 роки.

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