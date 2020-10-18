"Вас отзлатанали": Милан потроллил Интер после победы в дерби
10:28 - Читати українською
Милан продолжил добивать Интер даже после победы в матче 4 тура Серии А (2:1).
Официальный Twitter "россонери" опубликовал фотографию, посвященную победе над принципиальным соперником.
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"Вас отзлатанали", – говорится в фотографии, которая символизирует триумф Милана. Таким образом красная часть города напомнила о главном герое дерби – Златане Ибрагимовиче.
К слову, Милан добыл максимум очков в 4 турах Серии А и идет лидером турнирной таблицы.
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