Коронавірс зіпсував підготовку до поєдинку обом командам. У Мілана Ібрагімовіч встиг здолати вірус, а Габбія та Дуарте досі на карантині. А от у Інтера ситуація набагато складніша – 6 гравців не змогли зіграти. Варто розуміти, що це дуже важливі виконавці – Наінгголан, Гальярдіні, Шкріняр, Янг, Бастоні. Плюс дискваліфікований Сенсі. Антоніо Конте було над чим подумати.

В такому матчі важко когось назвати господарем. Номінально цей статус належав Інтеру. Зі стартовим свистком "нерадзуррі" спробували відразу продемонструвати, чому вважалися фаворитом. Вже на 5-й хвилині Хакімі легко прорвався у штрафний і виконав небезпечний простріл. Доннарумма зреагував і вдало зіграв на перехопленні – Лукаку вже був готовий забивати.

Потроху Мілан адаптувався і вирівняв становище. Підопічні Стефано Піолі намагалися не затримуватися в середині поля, а через вертикальні передачі якомога швидше підбиратися до володінь Саміра Хандановіча. Саме з такої ситуації прийшов гол. Чалханоглу кинув у прорив Ібрагімовіча, а Златан випередив захисників Інтера і змусив Коларова здійснити фол. Порушення правил було вже у штрафному майданчику, тому арбітр був змушений призначити пенальті. Сам Ібра взявся виконувати покарання. Швед пробив погано, але голкіпер відбив прямо перед собою – Златан встиг першим на добивання.

Не встигли "змії" оговтатися від першого удару, як уже пропустили вдруге. Знову Мілан успішно розіграв швидку атаку. Рафаель Леау прорвався лівим флангом і виконав розкішний простріл на дальню стійку. Там Ібрагімовіч відклеївся від Коларова і метрів з семи спокійно розстріляв вже порожні ворота. Тривала лише 16-а хвилина гри.

Схоже, Мілан і сам був шокований таким вдалим стартом і почав все більше притискатися до власних воріт. Інтер заволодів ініціативою, а з такими майстрами, як у Антоніо Конте, це дуже небезпечно. Поплатитися за розслабленість довелося на 29-й хвилині. Коларов зробив передачу на лівий фланг Перішічу, який швидко прострілив уздовж воротарського. Уся лінія захисту пропустила м'яч на дальню стійку, де самотній Ромелу Лукаку метрів з шести спокійно розстріляв Доннарумму. Перший гол в сезоні Мілан пропустив лише в дербі.

До кінця тайму команди ще обмінялися небезпечними атаками. Мілан розігнав контратаку 5 в 3, але Чалханоглу занадто довго ухвалював рішення – захисники встигли накрити. Інтер відповів ще гостріше – Лукаку отримав шанс пробити з меж штрафного, але також забарився і втратив м'яч.

Другу половину команди почали значно обачніше. Багато боротьби, порушень правил і менші швидкості. Однак на кількості моментів це не позначилося. Щоправда, Інтер створював їх майже удвічі частіше. Після 60-ї хвилини і цього стало менше. Грубощі почали зашкалювати – рефері за десятихвилинку показав 4 жовті картки. Додамо сюди ще три заміни і отримаємо остаточно збитий темп гри.

На 73-й хвилині на авансцену вийшов Мауріціо Маріані. Арбітр спочатку призначив пенальті у ворота Мілана. Здалося, що Лукаку впав дуже картинно, а Доннарумма правила не порушував. Асистенти VAR переглянули епізод і звернули увагу взагалі на інше. Виявилося, що Ромелу ще до забігання у штрафний майданчик перебував у офсайді. Чи фолив Доннарумма, вже ніхто робиратися не став. "Россонері" обійшлися лише невеликим переляком.

Останні хвилини гри нічим не відрізнялися від усього другого тайму. Так само багато боротьби, емоцій та браку. Останнє можна зрозуміти – втома далася взнаки. Відзначимо хіба Ібрагімовіча. Златан дуже хотів оформити хет-трик. Форвард і після кутового пробивав (неточно), і позиційну атаку намагався завершити (захисники заблокували), і зі штрафного стріляв (вище воріт). На останній компенсованій хвилині врятувати свою команду міг Лукаку, але пролетів повз м'яч.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Мілана, який у нинішньому сезоні залишився єдиною командою Серії А з максимальними показниками і продовжує утримувати лідерство в чемпіонаті Італії. У Інтера залишилося 7 пунктів та шоста позиція. "Россонеррі" вперше з 31 січня 2016 року виграв міланське дербі в Серії А. Відтоді минуло майже 5 років. Інтер перервав серію з чотирьох перемог поспіль над Міланом.