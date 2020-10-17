Златану Ібрагімовічу вистачило 16 хвилин, щоб шокувати Інтер дублем. Спочатку швед заробив пенальті, програв дуель Хандановічу, але встиг на добивання. У другому м'ячі слід віддати належне ідеальній передачі Леау з лівого флангу.

Інтер – Мілан: посткоронавірусний Ібрагімовіч дублем приніс перемогу – "россонері" вперше за 5 років виграли дербі

Лукаку відквитав один гол до перерви, після чого ворота обох команд зачарували. Розкішні дії голкіперів, промахи зі зручних позицій, підозри на пенальті – було все, але без четвертого результативного пострілу.