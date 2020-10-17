Сольний концерт Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 1:2
17 жовтня 23:07 - Читать на русском
Мілан переміг Інтер у дербі. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.
Златану Ібрагімовічу вистачило 16 хвилин, щоб шокувати Інтер дублем. Спочатку швед заробив пенальті, програв дуель Хандановічу, але встиг на добивання. У другому м'ячі слід віддати належне ідеальній передачі Леау з лівого флангу.
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Лукаку відквитав один гол до перерви, після чого ворота обох команд зачарували. Розкішні дії голкіперів, промахи зі зручних позицій, підозри на пенальті – було все, але без четвертого результативного пострілу.
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